TSV Gadernheim will siegen, nicht rechnen

Die Gadernheimer schwören sich auf das entscheidende Aufstiegsspiel heute in Ober-Abtsteinach ein. © Strieder

Gadernheim.Der TSV Gadernheim kann am heutigen Donnerstag die Rückkehr in die Fußball-Kreisliga C nach zweijähriger Abstinenz perfekt machen. Mit dem 6:1-Heimsieg gegen Waldesruh Lampertheim am Sonntag in der Relegationsrunde hat sich der Vizemeister der D-Liga-Gruppe 1 eine ideale Ausgangsposition für den finalen Auftritt geschaffen. Den Gadernheimern reicht in der zweiten Partie beim FC

...

Sie sehen 23% der insgesamt 1687 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.06.2018