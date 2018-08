TSV gelingt Wiedergutmachung

Nur einen Treffer musste Auerbachs Keeper Hanifi Durak gegen Groß-Rohrheim durch Marcel Eckhardt (links) hinnehmen; für Maximilian Samstag (23) blieb nur das Nachsehen. Doch die TSV-ler trafen dreimal und setzten sich 3:1 durch. © Neu

Bergstraße.Die TSV Auerbach verbuchte gestern einen wichtigen 3:1 (1:0)-Heimsieg gegen Alemannia Groß-Rohrheim und gab damit die Rote Laterne in der Fußball-Kreisoberliga gleich wieder ab. „Diese drei Punkte gehen völlig zu Recht an uns. Wir waren in der ersten Halbzeit klar überlegen und hätten da schon 2:0 oder 3:0 führen können. Der Gast hatte im gesamten Spiel nur eine Chance, die Marcel Eckhardt zum

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2789 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.08.2018