TSV Hambach gibt Sieg aus der Hand

Bergstraße.Trotz ständiger Führung verpasste der TSV Hambach beim SV BW Beedenkirchen gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der Tischtennis-Kreisliga einen doppelten Punktgewinn, am Ende hieß es 8:8. Jan Imperial/Thomas Gallenstein schafften es im Abschlussdoppel nicht, den Deckel drauf zu machen. Sie verloren in vier Sätzen gegen Andreas Reinig/Michael Manske.

TSV-Punkte: Christian Tilger (2), Thomas Gallenstein, Kurt Hollmann (2), Timo Fischer, Tilger/Gollmer, Imperial/Gallenstein. – BW-Punkte: Andreas Reinig, Nico Goder, Christian Arnold, Michael Manske, Jochen Kaffenberger (2), Goder/Kaffenberger, Reinig/Manske. gol/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.10.2019