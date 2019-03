TSV Hambach hofft auf seine Chance

Bergstraße.Mit breiter Brust geht der TSV Hambach in der Fußball-Kreisliga B in sein Gastspiel beim SV Fürth II (So. 13.15 Uhr). Die jüngste Leistung (6:0 gegen Birkenau) sorgt bei Eric Wagner vom Trainerduo Wagner/Eric Lerchl für Wohlwollen: „Wir haben die Angriffe von Beginn an sauber zu Ende gespielt.“

Einen ähnlichen Auftritt wünscht sich der Coach auch am Sonntag: „Die 65 Gegentore des SV schließen auf Schwachstellen in der Abwehr. So sollten wir auf dem großen SV-Rasenplatz zu einigen Chancen kommen.“ Fürths Trainer Tuncay Dalcicek bezeichnet den Gegner sogar als die „Mannschaft der Stunde“. hei/ü

