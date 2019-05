TSV Hambach spielt vor 550 Zuschauern groß auf

Bergstraße.Durch einen 3:2-Erfolg im Derby beim SV Kirschhausen sicherte der TSV Hambach den zweiten Platz in der Fußball-B-Liga und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Gegner der Hambacher ist der FC 07 Bensheim II, das Hinspiel findet am kommenden Samstag im Weiherhausstadion statt.

Es war mächtig was los am Sonntag auf dem Sportplatz in den Almen. 550 Zuschauer, deren Autos sämtliche Straßen

...