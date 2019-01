TSV Hambach vertraut auf Duo

Hambach.Fußball-B-Ligist TSV Hambach hat eine Lösung in der Trainerfrage gefunden. Der Verein vertraut nach dem Ausscheiden von Frank Zimmermann mindestens bis zur Sommerpause einem gleichberechtigten Duo. Zimmermann, der im April 2015 Konrad Gutfleisch abgelöst hatte, deutete im vergangenen Jahr an, sein Amt mit Beginn der Winterpause zur Verfügung zu stellen. Die Hambacher, die noch mit Relegationsplatz zwei liebäugeln, hatten also genügend Vorlauf, sich um die Nachfolge zu bemühen.

Dabei war schnell der bisherige Co-Trainer Eric Wagner (Bild: Wolff) ein Thema. Dieser hatte signalisiert, für eine weitere Tätigkeit zur Verfügung zu stehen. Mit Eric Lerchl sprachen die Verantwortlichen zudem einen ehemaligen TSV-Spieler an. Nicht unwichtig für die Hambacher: Beide bringen „ein Höchstmaß an Identifikation mit dem TSV“ mit, wie es Spielausschussmitglied Reinhard Wolff formuliert. Luka Schmitt, Luis Leineweber, Julian Mitsch und Jonathan Geldner aus der zurückgezogenen A-Jugend sollen zum Erstmannschafts-Kader stoßen.

„Nach ersten Gesprächen zwischen Vereinsführung und uns kristallisierte sich heraus, dass wir die gleichen Vorstellungen bezüglich Spielphilosophie und Mannschaftsführung haben“, beschreibt Eric Lerchl den unkomplizierten Findungsprozess hin zum gleichberechtigten Duo. Das erste Training nach der Winterpause am Donnerstag hat Lerchl allein geleitet; sein Kollege ist noch im Urlaub. kar/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.01.2019