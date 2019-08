TSV nach Kerwesieg an der Spitze

Reichenbach.In Reichenbach wird an diesem Wochenende Kerwe gefeiert – und das können die Fußballer des TSV Reichenbach in jedem Fall ausgelassen tun. Im vorgezogenen A-Ligaspiel gegen Azzurri Lampertheim kamen die Bauer-Schützlinge zu einem 4:1 (1:1)-Heimsieg. Es war ein verdienter Erfolg, auch in der Höhe, doch es war eine Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt vonnöten, bis die Lautertaler den

...