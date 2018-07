TSV Reichenbach ist bereit für höhere Ziele

TSV-Spielertrainer Christian Bauer (li.), mit den Neuzugängen (weiter v.l.) Julian Beilstein, Janis Füchtenkordt, Dennis Oberle, André Böhm. © Würsching

Reichenbach.Nach einer Saison im Abstiegskampf soll es für den TSV Reichenbach in der Fußball-Kreisliga A in der Spielzeit 2018/19 wieder aufwärts gehen. „Das letzte Jahr war nicht gerade einfach für die Mannschaft“, blickt Spielertrainer Christian Bauer zurück. Die Crux des Vorjahres begann beim TSV mit dem in der Relegation knapp verpassten Aufstieg in die Kreisoberliga im Frühsommer 2017. Danach folgte

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3229 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.07.2018