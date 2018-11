TSV-Teams fleißig auf Medaillenjagd

Auerbach.Mit dem Gewinn von je zwei Silber- und Bronzemedaillen bei den Hessischen Mannschaftsmeisterschaften der Pflichtübungen beendeten die Gymnastinnen der TSV Auerbach als einzige Vertreterinnen der Bergsträßer Farben das Wettkampfjahr 2018. Die Teams in der P8/9 (jahrgangsoffen)mit Hannah Merk, Silke Sattler, Maren Schnatz, Jule Schneider, Alina Schollenberger und der P7/8 (16 Jahre und jünger) mit Lucia Herfurth, Annika Meier, Annelie Rückert, Esther Sailer und Cheyenne Schick) wurden jeweils Zweiter, wobei Letzteres nur knapp mit zwei Punkten Abstand den ersten Rang verpasste.

Der Wettkampf der P6/7 (14 Jahre und jünger) war mit sechs Mannschaften das Teilnehmerfeld am größten und die Konkurrenz am stärksten. Dennoch erturnten sich die Auerbacherinnen Sarah Fertig, Lena Kissel, Lisa Klassen, Hanna Lückmann und Lorena Rosenkranzhier ebenso den dritten Platz wie die TSV-Gymnastinnen Mina Hillmanns, Carlotta Kissel, Alexa Klüss, Marie Maas und Lotta Plenio in der P5/6 (12 Jahre und jünger)

Bereits im Vorfeld der Hessenmeisterschaften war die Freude im Auerbacher Lager groß, weil sich Lisa Klassen/Lorena Rosenkranz , Lena Kissel/Sarah Fertig und Annika Meier/Lucia Herfurth für den Deutschland-Cup Synchron am 16. März 2018 in Sersheim qualifizieren konnten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.11.2018