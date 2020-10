TSV-Volleyballerinnen im Standby-Modus

Bei der Volleyball-Abteilung der TSV Auerbach bedauert man zwar die coronabedingt vom Hessischen Volleyballverband verordnete Liga-Spielpause bis zum 22. November, „“da wir als Sportler eifrig für den Wettkampf trainieren“, aber dies sei „selbstverständlich nachvollziehbar und richtig. Die Gesundheit aller steht im Vordergrund und die Kontaktvermeidung hilft bei der Eindämmung des Infektionsgeschehens.“ Es bliebe die Hoffnung, dass die Fallzahlen bald runtergehen, damit Wettkämpfe wieder verantwortet werden können.

In der Regionalliga, in der die erste Auerbacher Damenmannschaft am Ball ist, wird derzeit noch von Spieltag zu Spieltag entschieden. Eine offizielle Saison-Unterbrechung gibt es hier bisher nicht, wenngleich am vergangenen und nun auch an diesem Wochenende der komplette Spieltag abgesagt wurde. Das TSV-Training läuft daher weiterhin auf dem Niveau der Spieltagsvorbereitung.

„Solange die Liga läuft und wir trainieren dürfen, tun wir das. Wir achten selbstverständlich auf entsprechende Hygiene, auch im privaten Umfeld wird umsichtig gehandelt“, so das Trainerinnen-Duo Monika Liepolt/Petra Stauch. Zu Beginn der Saison und nach dem letzten Spieltag hatte sich aufgrund von Corona jeweils eine der TSV-Stammspielerinnen vorsorglich aus dem Kader zurückgezogen.

Stauch: „Es bleibt abzuwarten, wie sich alles entwickelt, wie lange die Liga noch fortgeführt wird. Ein Nachholen der zum jetzigen Zeitpunkt bereits zwölf ausgefallenen Spiele und ein normales Beenden der Liga mit Hin- und Rückrunde erscheint eher unwahrscheinlich.“ red

