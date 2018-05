Anzeige

In der Rückrunde ungeschlagen

Es war der verdiente Lohn einer tollen Rückrunde, in der die Mannschaft als bestes Team der Klasse ungeschlagen blieb. Mit der Kreisliga-Zugehörigkeit hat der TTC 2010 sein sportliches Gründungsziel erreicht. Die beiden Youngster Henning Stier (Bild links) und Timo Rummel gewannen in beiden Aufstiegsspielen alle Einzel und die Doppel zusammen und legten damit den Grundstock zum verdienten Aufstieg. Einmal mehr beeindruckte in beiden Partien die gute Moral des Teams, das auch in der Kreisligasaison 2018/19 eine gute Rolle spielen dürfte. Die weiteren Punkte zum Aufstieg für den TTC 2010 holten Peter Maiberger (2), Thomas Platte (2), Hellmut Ritter, Klaus Neuser und die Doppel Maiberger/Platte (2) und Ritter/Neuser. red/Bild: ttc

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.05.2018