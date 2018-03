Anzeige

Heppenheim.Bei der Verbandspokal-Endrunde im nordhessischen Bad Arolsen hat sich Tischtennis-Hessenligist TTC Heppenheim mit dem Gewinn des Hessenpokals zum zweiten Mal hintereinander die Fahrkarte zu den deutschen Pokalmeisterschaften gesichert. Diese sind vom 10. bis 13. Mai in Baiersbronn.

Der Weg zu den nationalen Titelkämpfen führte die Heppenheimer im Halbfinale über den Vertreter der Hessenliga Nord/Mitte, TTC Höchst/Nidder. Da der Gegner auf seine Spitzenkräfte auf den Positionen eins bis drei verzichtete, war die Partie eine souveräne Angelegenheit. Einzig Denis Llorca musste kämpfen. Nach 2:0-Satzführung verlor der junge Heppenheimer den Faden, kam erst im Entscheidungssatz wieder in die Spur. Die weiteren Punkte zum 4:0 holten Tischer, Freund und Tischer/Llorca.

Das Finale gewann der TTC Heppenheim gegen Ligakonkurrenten TTC GW Staffel mit 4:2. Nervenstark setzten sich Timo Freund und Dominik Tischer jeweils 3:2 durch. Denis Llorca fand mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie und sorgte mit dem Sieg in vier Sätzen für die beruhigende 3:0-Führung. Im Doppel unterlagen Freund/Tischer klar. Nach Dominik Tischers Niederlage an Position eins machte Timo Freund mit einem 3:1 den Deckel drauf und stellte den Heppenheimer Triumph sicher. drei/ü