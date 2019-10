TTC Heppenheim kann erstmals jubeln

Heppenheim.Tischtennis-Hessenligist TTC Heppenheim kann sich nach dem Doppelspieltag am Wochenende die ersten drei Punkte auf der Habenseite gutschreiben. Nach dem Sieg am Samstagabend in Nauheim folgte tags drauf das Unentschieden gegen Anspach. „Das waren zwei tolle Spiele und in der Summe unerwartete Zähler mit Blick auf den Klassenerhalt“, lobte Betreuer Jürgen Dreißigacker, der in beiden Matches nur

...