TTC Weinheim muss erneut auf den Aufstieg verzichten

Weinheim.Mit der Entscheidung des Deutschen Tischtennisbundes, die Punktspielsaison 2019/20 aufgrund der Corona-Pandemie bundesweit abzubrechen, erlebt der TTC Weinheim in diesen Tagen ein Déjà-vu. Nach dem Meistertitel 2019 in der 2. Bundesliga wiederholten die Weinheimer Damen dieses Kunststück heuer – vom Aufstiegsrecht Gebrauch machen wird der TTC jedoch erneut nicht, und zwar aus dem gleichen Grund wie vor zehn Monaten.

Damals wie heute stehen ihnen die eigenen Herren im Weg. Beim DTTB gibt es nämlich die Regel, dass kein Erstligist mit einem anderen Team gleichzeitig in einer Halle spielen darf. „Da der TTC Weinheim weiterhin mit seinem Männer-Team in der 3. Bundesliga an den Start gehen wird, müssen wir auch dieses Jahr schweren Herzens auf den Aufstieg in die Eliteliga der Damen verzichten“, sagt TTC-Vorstand Christian Säger.

Für die Saison 2020/21 hat der Teamchef aber schon zwei spielstarke Neuzugänge verpflichtet. Mit Lisa Lung kommt die aktuelle Nummer eins aus Belgien nach Weinheim. Sie ist 20 Jahre alt und wechselt vom Bundesligisten TV Busenbach. Die zweite Neue ist Margo Degraef, 21 Jahre alt und ebenfalls belgische Nationalspielerin. Sie studiert in ihrem Heimatland BWL und wird dieses Jahr ihren Master machen. Sie spielte die letzten beiden Jahre in der ersten italienischen Liga. „Mit Daria Trigolos, Luisa Säger und Jennie Wolf und den zwei Neuen wird der TTC 46 ein überaus starkes Team in der Saison ’20/21 an den Start schicken“, sagt Christian Säger.

Einen Abgang gibt es zu vermelden. Iryna Motsyk wird die neue Nummer eins beim Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck. Dafür steht die US-Amerikanerin Rachel Sung dem TTC weiterhin zur Verfügung. hol/ü

