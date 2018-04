Anzeige

Bergstraße.Der in der Fußball-Kreisliga D auf dem Aufstiegsrelegationsplatz rangierende TSV Gadernheim tat sich ungemein schwer, um seine Pflichtaufgabe beim SV Zwingenberg II (9.) mit einem 1:0-Sieg zu bewältigen. „Es war 90 Minuten lang ein Spiel auf ein Tor, denn Zwingenberg beschränkte sich ausschließlich auf die Defensive und kam in der zweiten Halbzeit nur einmal richtig über die Mittellinie“, fiel TSV-Abteilungsleiter Frietjof Altetiemann ein großer Stein vom Herzen, „dass uns in der 85. Minute durch Orhan Tümer wenigstens noch der Siegtreffer gelang“.

Tabellenführer Italia Bensheim eilt indes weiterhin von Erfolg zu Erfolg, gestern gab es ein ungefährdetes 6:2 beim TSV Hambach II. Rang fünf untermauerte der SV Schönberg mit dem 4:0-Heimsieg (Tore: Keiz 2, Bizon, Freitag) gegen den SV Mittershausen, der damit die vierte Niederlage in Folge kassierte. hs