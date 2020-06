Turnier-Comeback mit Sieg

Bensheim.Lange mussten die Golfer in Deutschland auf den Beginn der Turniersaison 2020 warten. Nun holte Bensheimerin Helen Kreuzer beim ersten großen Turnier nach der Coronapause, den GSM Schäfflertanz International Open in München, gleich den ersten Platz in der Amateurwertung.

Ohne Zuschauer, aber dafür unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, triumphierte die Spielerin des

...