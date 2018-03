Anzeige

Bensheim.Die Reitergemeinschaft Bensheim will am Wochenende wieder viele Pferde-und Reitbegeisterten auf ihre Anlage an der Neuhofstraße locken. Auf dem Programm beim ersten Turnier des Jahres stehen in erster Linie in bewährter Form Nachwuchs- und Einsteiger-Wettbewerbe sowohl für Junge Reiter als auch für vierbeinige Turnierneulinge.

Bis zum Nennschluss wurden rund 400 Meldungen für die 15 Prüfungen eingereicht. Es werden sowohl Spring- als auch Dressurwettbewerbe ausgetragen. Aufgrund des hohen Nennungsergebnisses beginnen die Prüfungen sowohl am Samstag als auch am Sonntag jeweils bereits um 7.30 Uhr.

Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, findet am Samstag zum Abschluss des ersten Turniertages gegen 18.15 Uhr wieder ein „ Jump & Run“-Wettbewerb statt, bei dem Schnelligkeit sowie Geschicklichkeit sowohl auf zwei als auch auf vier Beinen gefragt ist. Ein weiteres Highlight ist die A-Dressur-Kür am Sonntag um 16.30 Uhr, bei der die verlangten Lektionen harmonisch zu selbst gewählter Musik vorgetragen werden müssen. Ebenso steht wieder ein Dressur-Wettbewerb ohne Sattel auf dem Programm.