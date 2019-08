Turniererfolge in der Saisonvorbereitung

Bensheim.Badmintonspieler vom TV Bensheim nutzten den Heinercup in Darmstadt zur Saisonvorbereitung und setzten sich zugleich erfolgreich gegen die starke Konkurrenz durch.

Ihren ersten Turniererfolg verbuchten Christin und Natascha Bader mit dem zweiten Platz im Doppel der Gruppe C. Als jüngste Spielerin des TVB trat Elisa Scheele in der Doppeldisziplin der A-Gruppe an und erspielte sich den dritten Platz. Im Einzel musste sie im Spiel um Platz fünf aufgeben.

Vanessa Peters kam im Mixed der Gruppe B mit Jörg Paulin auf den siebten Platz. Das Doppel in der Gruppe B gewannen Vanessa und Johanna Bietenbeck souverän. Willy Kosasi und Michael Niederle erreichten im Herrendoppel der Gruppe A den fünften Platz.

Jetzt geht es beim TVB in die Saisonvorbereitung und anschließend in den Rundenbetrieb, in dem mittlerweile acht Aktiven- und drei Jugendmannschaften um eine gute Platzierung spielen werden. red

