Turniersieg vor den Weltmeistern

Dresden.Unbeschreiblicher Jubel herrschte beim erfolgreichen Tanzpaar Tanja Zettelmeier/Benjamin Eiermann (Bensheim/Mannheim) in Dresden. Sie triumphierten in ihrer Seniorenklasse Latein II beim Weltranglistenturnier „Saxonian Dance Classics“ in Dresden und verwiesen dabei sogar die amtierenden Weltmeister aus der Slowakei, Beres/Beresova auf Rang zwei.

Und damit nicht genug: Zettelmeier/Eiermann gewannen alle fünf Tanze im Finale, das sechs der 24 Paare aus acht europäischen Ländern erreichten, nämlich Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso und Jive ausschließlich mit Einser-Wertungen! Sie wiederholten damit in Sachsen ihren Vorjahressieg. red

