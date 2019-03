TuS-Damen wollen mehr

Zwingenberg.Eine schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe wartet am Samstagabend auf die Landesliga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg. Das Team von Trainer Matthias Kremer tritt um 17.30 Uhr beim Tabellenvierten HSG Dietzenbach an. Die Gastgeberinnen galten vor der Saison als Titelaspirant, haben aber nach einigen Schwächen mit derzeit 23:11 Punkten keine Chance mehr, ganz nach vorne zu kommen.

Während die HSG also ihren Ansprüchen hinterherhinkt, ist Zwingenberg mit 17:17 Punkten und Rang sechs im Soll. „Wir können zufrieden sein“, meint der Sportliche Leiter Michael Dobrat, der derzeit an der Planung für die nächste Saison ist: „Bei uns entwickelt sich etwas. Wir wollen mittelfristig oben angreifen“, erklärt er. Auch im Umfeld sieht der Sportliche Leiter bei den TuS-Handballerinnen etwas wachsen: „Es ist klasse, wenn eine kleine Fangemeinde mit Trommeln und allem was dazugehört uns zu Auswärtsspielen begleitet“, hofft Dobrat auch in Dietzenbach auf viel Unterstützung. tip

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019