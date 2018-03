Anzeige

Zwingenberg.Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machten die A-Liga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg. Gegen den Vorletzten, die FSG Rüsselsheim, setzte sich die Mannschaft von Trainer Giuseppe D´Amico sicher mit 34:30 (21:13) durch und hat nun fünf Punkte Vorsprung.

„Wir haben vor allem in der ersten Hälfte eine gute Leistung abgeliefert: In der Abwehr stabil und im Angriff flexibel und mannschaftlich geschlossen“, lobte der Coach. Erst in der zweiten Hälfte, als D´Amico munter durchwechselte schmolz der Vorsprung. Die Entscheidung war bereits in der Phase nach dem 5:5 gefallen, als sich Zwingenberg auf 10:5 und weiter auf 20:13 absetzte. – TuS-Tore: Vanessa Fath (11/6), Anita Manfrei, Martina Reinhardt, Lisa Ensinger, Lisa Marschall, Daniela Kaufmann, Nina Hess (je 3), Meike Vieten(2), Christina Dobrat, Magdalena Spieß, Anna-Lena Augustin (je 1). mep