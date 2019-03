TuS-Trefferquote mangelhaft

Bergstraße.Eine schwache erste Hälfte brachte die A-Liga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg bei der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden III um alle Chancen. Mit 14:18 (5:11) unterlag der in Abwesenheit von Spielertrainerin Martina Reinhard von Anita Manfrei und Janina Rohde gecoachte TuS.

Dabei war die Deckung in der ersten Hälfte in Ordnung, die Chancenverwertung allerdings eine Katastrophe. Für die Moral des TuS spricht, dass man sich in der zweiten Hälfte n herangekämpft hat, beim 14:15 (55.) sogar an einem Punktgewinn schnuppern durfte. Letztlich fehlten im Rückraum aber auch die Alternativen und die Wende blieb aus. – TuS-Tore: Vanessa Fath (7/3), Bettina Lehrian (3), Katja Geierhaas (2), Anna-Lena Dluzak, Daniela Kaufmann (je 1).

HC VfL Heppenheim – SKG Roßdorf 21:14 (7:4). „Auch wenn das Resultat deutlich war, muss ich dem Gegner ein Kompliment machen. Sie waren unerwartet stark“, so HC VfL-Trainer Sascha Köhl, der „dank des guten Tempos“ seiner Spielerinnen einen verdienten Erfolg sah. Nach dem Seitenwechsel blieb es noch bis zum 8:7 (36.) eng, dann drehte der HC VfL auf und zog über 11:7 (40.) auf 15:9 (47.) und bis zum 21:14-Endstand davon. – HC VfL-Tore: Jennifer Dickson (9/9), Jennifer Rohr (5), Laura Jochem (3), Kristina Rasch, Laura Elsesser (je 2). mep

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.03.2019