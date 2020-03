TV Einhausen steht vor Titelgewinn

Einhausen.Die Handballer des TV Einhausen können am Sonntag das Tor zur Meisterschaft in der Handball-Bezirksliga C weit aufstoßen: Das Team von Trainer Michael Böhm empfängt um 18 Uhr in der Sepp-Herberger-Halle als Tabellenführer den Liga-Zweiten Gernsheimer SC. Aktuell haben die Einhäuser mit 22:6 Zählern drei Punkte Vorsprung auf Gernsheim (19:9); bei einem Heimsieg wäre bei dann nur noch drei ausstehenden Partien der Aufstieg in die Bezirksliga B in greifbarer Nähe.

Das Hinspiel in Gernsheim verlor der TVE 25:28, bekam damals vor allem den zwölffachen Torschützen Thorben Schellhaas nicht in den Griff. Schellhaas belegt in der Torschützenliste mit 76 Treffern aktuell Rang drei – hinter Einhausens Max Weidenauer, der mit 77 Toren Zweiter ist. Diesmal soll Revanche genommen werden – und wenn der Sieg auch noch mit mehr als drei Treffern ausfallen sollte, dann könnte man auf Grund des besseren direkten Vergleichs langsam den Sekt kaltstellen. tip

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.03.2020