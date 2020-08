TV Lampertheim froh über zwei Neue

Lampertheim.Die Personalplanung beim Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim ist abgeschlossen. Letztes Mosaiksteinchen war Torhüter Lukas Kolliks – doch bei dem erfahrenen Keeper von „Steinchen“ zu sprechen, ist eine Untertreibung. Der Zwei-Meter-Hüne hat das Zeug zum Felsen in der Brandung bei den Spargelstädtern. TVL-Trainer Achim Schmied war schon lange an Kolliks dran, aber erst dieses Jahr hat sich nach einem beruflichen Wechsel des früheren Griesheimer Landesliga-Torhüters nach Mannheim auch ein sportlicher Wechsel nach Lampertheim realisieren lassen.

Nachdem er in den letzten Wochen mit Akteuren aus A-Jugend und zweiter Mannschaft trainieren ließ, hat Schmied nun die 14 Feldspieler und zwei Torhüter beisammen, mit denen er in die heiße Phase der Vorbereitung gehen wird. „Wir suchen noch zwei, drei Testspielgegner, um bis zum Rundenstart gegen die HSG Bensheim/Auerbach am 13. September halbwegs gewappnet sein werden“, erklärt der Coach und spielt auf seine Befürchtung an, nicht rechtzeitig bei 100 Prozent sein zu können. „Auch andere Mannschaften haben Rückstand wegen der Corona-Pause. Aber bei uns kommt hinzu, dass wir noch einen Umbruch zu bewerkstelligen haben und nicht so gut eingespielt sind, wie in der Vergangenheit.“

Einer der jungen Neuzugänge im Kader der Lampertheimer, die in der Regel aus den eigenen Reihen kommen, ist Kai Lillinger. Auch der Rückraumspieler hat seine Wurzeln beim TVL, wechselte aber aus der Jugend zum Nachwuchs des Bundesligisten Eulen Ludwigshafen nach Friesheim. Dort war er auch in der zweiten Mannschaft am Ball. Nun zog es ihn zurück ins Ried, wo er wieder mit einigen Akteuren aus seiner Jugendzeit zusammenspielen wird. „Als er auf mich zukam und sagte, er möchte wieder in Lampertheim spielen, hat mich das sehr gefreut. Er ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler und wird uns weiterhelfen können“, ist Achim Schmied überzeugt. met/ü

