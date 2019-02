TVB-Reserve holt vorzeitig Meisterschaft

Bensheim.Die zweite Badminton-Mannschaft des TV Bensheim hat ihren ersten Matchball genutzt und sich mit einem 7:1-Sieg gegen die TSG Messel II vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksoberliga gesichert.

Mit einem überzeugenden Sieg im ersten Herrendoppel durch Rothermel/Wagner, das – bedingt durch eine gegnerische Verletzung – gewonnene Damendoppel (Renkewitz/Köhler) und dem Mixed-Erfolg von Renkewith/Kosasih hatte der TVB schon drei Punkte. Nur noch einer fehlte zum Remis und damit zur Meisterschaft.

Dies gelang im zweiten Herrendoppel Schäfer/Kosasih mit dem knappsten möglichen Ergebnis von 30:29 im zweiten Satz. In den folgenden Einzeln wurden durch Rothermel, Schäfer und Köhler deutliche Siege eingefahren, nur Wagner musste sich im zweiten Herreneinzel seinem starken Gegner geschlagen geben.

Luft im Abstiegskampf

Der TV Bensheim V hat in der Bezirksliga A einen kleinen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Mit einem 4:4 gegen Dieburg/Groß-Zimmern IV hielt die Mannschaft ihre Konkurrenten im Abstiegskampf (Darmstadt III und Lampertheim) auf Distanz. Siegreich waren Dominik Emig und Cedric Frimmel-Hoffmann in ihren Einzeln sowie gemeinsam im Doppel. Den vierten Punkt holte das Herrendoppel Rahul Singh/Jost Winnemöller. Laura Ruß verpasste in ihrem Einzel (20:22, 21:13, 21:23) denkbar knapp den Gesamtsieg. red

