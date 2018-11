Tvgg-Erfolg mit Hausmannskost

Lorsch.Zwei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Bezirksoberliga hat am Sonntagabend die Tvgg Lorsch eingefahren. Mit 31:25 (15:13) gewannen die Klosterstädter in eigener Halle gegen die MSG Roßdorf/Reinheim II und verbesserten sich damit auf Tabellenplatz neun mit 8:10 Punkten. Die Gäste sind mit 7:15 Zählern Drittletzter. „Wir haben nicht berauschend gespielt, aber

...