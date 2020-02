Tvgg Lorsch beim 42:27 schon närrisch

Lorsch.Mit einem furiosen 42:27 (23:14)-Heimsieg verabschiedeten sich die Bezirksoberliga-Handballer der Tvgg Lorsch vorzeitig in die zweiwöchige Fastnachtspause. Trainer Dennis Rybakov schwärmt nach dem Erfolg gegen die SKV Mörfelden am Donnerstagabend vom Auftritt seines Teams: „Wir haben eine starke Leistung gezeigt – in der Abwehr und im Angriff. Die Jungs haben brutal viel Gas gegeben und

...