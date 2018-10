Tvgg Lorsch will gleich nachlegen

Lorsch.„Wir haben die Chance, gleich nachzulegen, und wollen die nutzen“, sagt Dennis Rybakov, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten Tvgg Lorsch, vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (16 Uhr, Gerhard-Hauptmann-Schule) beim Tabellenschlusslicht TuS Griesheim II. Nach dem Premierensieg ist die Stimmung beim Aufsteiger aus der Klosterstadt natürlich gut, das 37:21 gegen Erbach am vergangenen Wochenende „hat uns allen sehr gutgetan“, betont Rybakov.

Jetzt soll der Derbysieg „richtig wertvoll“ gemacht werden. „Wir sind in der Liga angekommen, haben gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind“, so der Spielertrainer, der auch in Griesheim die Grundlagen für einen Erfolg in der Deckung sieht. „Wir müssen in der Defensive richtig hart arbeiten und dann weiter so hohes Tempo gehen wie zuletzt.“

Die Gastgeber sind die einzige Mannschaft, die noch ohne Punktgewinn ist und das Tabellenende ziert. Lorsch ist zwar weiterhin Vorletzter (2:6), könnte aber mit einem Auswärtserfolg mehrere Plätze im dichten Mittelfeld der Liga gutmachen. Allerdings muss sich die Tvgg auch damit beschäftigen, dass bei Griesheims Reserve einige Akteure aus der Landesliga-Mannschaft mitwirken könnten. tip

