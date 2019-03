Tvgg Lorsch will sich oben festsetzen

Lorsch.Fünf Spiele haben die Bezirksoberliga-Handballer der Tvgg Lorsch noch zu absolvieren, fünf Spiele, in denen sich zeigen wird, ob es eine gute oder eine sehr gute Runde für den Aufsteiger ist. „Natürlich sind wir mit 24:18 Punkten weiterhin mehr als im Soll. Aber wenn man solange unter den ersten Fünf war, dann will man das möglichst auch am Saisonende sein“, erklärt Lorschs Trainer Dennis

...