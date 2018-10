Tvgg müht sich vergeblich

Lorsch.„Angesichts der Ausgangslage haben wir das ordentlich gemacht“, meinte Frank Rupp, Trainer des Frauenhandball-Bezirksoberligisten Tvgg Lorsch, nach der 13:18 (4:8)-Niederlage bei der SG Egelsbach. Gerade einmal sieben Feldspielerinnen hatte Rupp zu Beginn zur Verfügung, Mitte der ersten Hälfte kam noch Carola Richter hinzu. „Das war sehr dünn“, so der Coach.

Immerhin: Die Deckung der Klosterstädterinnen stand gut und hatte in Marion Hafner im Tor einen glänzenden Rückhalt. So entwickelte sich eine torarme Partie, nach einer Viertelstunde stand es gerade einmal 2:1 für Egelsbach. Danach häuften sich Fehler, was die SGE nutzte, um auf 7:2 zur erhöhen (23.), aber beim 4:8 zur Pause war für Lorsch noch alles drin. Um eine Aufholjagd zu starken, war allerdings die Trefferquote nach wie vor zu schwach, einige gute Möglichkeiten, gerade von den Außen, wurden nur an den Pfosten gesetzt, so dass Egelsbach sich über 12:6 (41.) und 15:9 (49.) entscheidend absetzen konnte. – Tvgg-Tore: Nadine Gärtner, Katrin Grieser (je 4), Susanne Drax, Nina Zink (je 2), Anke Rettig (1). mep

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018