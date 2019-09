Tvgg tritt mit Selbstvertrauen beim HC VfL an

Heppenheim/Lorsch.Drittes Saisonspiel und drittes Derby für den HC VfL Heppenheim in der Handball-Bezirksoberliga. Nach dem 27:23 gegen Bensheim/Auerbach und dem 26:26 beim SV Erbach steht nun am morgigen Freitag (20 Uhr/Nibelungenhalle) der Nachbarschaftsvergleich gegen die Tvgg Lorsch auf dem Programm.

So ist es auch nur wenig verwunderlich, dass Vorfreude und auch Respekt beim HC VfL groß sind. „Lorsch ist aus meiner Sicht der stärkste dieser ersten drei Gegner. Deren Trainer Dennis Rybakov hat eine richtig gute Truppe auf die Beine gestellt, die sicherlich um einen der Top-Plätze mitspielen wird“, ist sich Coach Timo Leister sicher.

Lorsch ist mit zwei Siegen (24:19 in Erfelden und 34:28 gegen Rüsselsheim) in die Saison gestartet und wird mit entsprechend breiter Brust in der Nibelungenhalle auftreten. Vor allem auf zwei Spieler, das weiß Leister, gelte es zu achten. Nils Bohrer traf beim Rüsselsheim-Sieg zwölf, Pascal Kärchner sieben Mal. „Diese beiden Spieler dürfen wir nicht ins Rollen kommen lassen. Auch wegen der Durchschlagskraft ihres Rückraums und der Abwehrleistung sehe ich uns in einer leichten Außenseiterrolle“, so Leister.

Den eigenen Saisonstart mit einem Heimsieg (27:23 gegen Bensheim) und einem Unentschieden (26:26 in Erbach) betrachtet Leister indes mit gemischten Gefühlen: „Wir haben unser Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft und noch ordentlich Steigerungsmöglichkeiten. Das versuchen wir, in den nächsten Wochen in Ruhe in den Trainingseinheiten aufzubereiten.“ Personell werde sich bei seiner Mannschaft nichts ändern. ki/ü

Aufseiten der Lorscher freut man sich auf das Derby, „denn wir können ohne Druck nach Heppenheim fahren“, beschreibt Tvgg-Spielertrainer Dennis Rybakov die Ausgangslage. Selbst wird er aufgrund eines lange geplanten Urlaubs („In der Vergangenheit war das erste Wochenende der Herbstferien immer spielfrei“) wohl fehlen, wenn die Thomas-Cook-Pleite hier keinen Strich durch die Rechnung macht. Er wird dann von Pascal Kärchner, der in Heppenheim weniger spielen, sondern mehr coachen will. Dafür steht Torbjörn Müller zur Verfügung und könnte Kärchners Part auf dem Spielfeld übernehmen. tip

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.09.2019