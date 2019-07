Tvgg verpasst Gruppensieg

Lorsch.Verbandsliga-Aufsteiger SV Unter-Flockenbach und die badischen Gäste von der TSG Weinheim bestreiten am Sonntag um 17 Uhr das Endspiel beim Helmut-Vorreiter-Fußballturnier der Tvgg Lorsch. Nachdem sich der SVU am Donnerstagabend mit zwei Siegen an die Spitze von Gruppe A gesetzt hatten, zogen die Weinheimer gestern nach. Vorjahressieger VfR Fehlheim und Gastgeber Tvgg Lorsch müssen sich morgen um 15 Uhr mit dem Spiel um Platz drei begnügen.

Die „Turner“ starteten gestern in ihr Turnier mit einem 1:1 gegen die SG Dornheim, die eingesprungen war, nachdem die SG Einhausen ihre Teilnahme wegen personeller Probleme kurzfristig abgesagt hatte. In einer ausgeglichenen Partie (Spielzeit in der Vorrunde einmal 45 Minuten) gelang Scherer in der 38. Minute per Kopf nach einem Freistoß der Lorscher Führungstreffer. Die Dornheimer ließen jedoch nicht locker und kamen in der Schlussminute durch einen von Schaffner verwandelten Foulelfmeter zum glücklichen, aber nicht unverdienten Ausgleich.

Danach war die SGD der TSG mit 0:3 deutlich unterlegen, so dass es im letzten Spiel des Abends um den Gruppensieg ging. Die Weinheimer hatten gegen die Tvgg zwar klare Vorteile, diese stand aber in der Abwehr sicher, ging gut in die Zweikämpfe und konnte sich auf Schlussmann Marc Engelhardt verlassen, der zweimal zur Stelle war und so seinen Teil zum verdienten 0:0 beitrug. Den Weinheimern genügte dies zum Einzug ins Endspiel. kr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.07.2019