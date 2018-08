Udo Böbel springt gerne ein

Fürth.Die Bezirksoberliga-Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach können aufatmen: Nachdem der eigentlich schon fest verpflichtete Trainer Dieter Petermann die Odenwälderinnen vor wenigen Wochen versetzte, wird nun Udo Böbel (Bild) das Kommando übernehmen. „Das ist Ehrensache“, so der frühere Trainer der SG Leutershausen und des HC VfL Heppenheim sowie A-Lizenzinhaber, der in Rimbach wohnt: „Als ich 1989 die Männer des TV Fürth trainiert habe, sagte ich bei der Verabschiedung, dass ich zur Verfügung stehen würde, wenn Not am Mann ist.“

Der 66-Jährige wird parallel dazu weiter die Frauen der SpVgg Ilvesheim trainieren, mit denen er in der vergangenen Runde auf Anhieb den Aufstieg in die Verbandsliga realisierte.

In einem Testspiel feierte Fürth/Krumbach einen 32:31-Sieg bei der stark eingeschätzten FSG Odenwald. „Da haben sich meine Damen selbst überrascht – und mich auch“, sieht Udo Böbel sein neues Team auf einem guten Weg. Er will bei der HSG arbeiten wie immer: „Ich werde die Spielerinnen fördern und viel von ihnen fordern.“ met/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018