Überragende Flames ziehen Neckarsulm den Zahn

Bensheim.Die Flames können Abstiegskampf. Das haben sie immer wieder bewiesen. So auch am Samstagabend, als die HSG Bensheim/Auerbach im richtungsweisenden Kellerduell der Frauenhandball-Bundesliga bei der Neckarsulmer Sportunion mit 31:25 (13:13) ihren vierten Saisonsieg feierte. Das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm hat in der Tabelle einen Platz gutgemacht, belegt nun den zwölften

...