Übles Spiel im Internet

Bergstraße.Unsportliches Verhalten, Beleidigungen, Verunglimpfungen via sozialer Medien, Einsatz von Pyrotechnik – es war einiges geboten beim und nach dem Spiel der B-Liga am 17. März zwischen Spitzenreiter ISC Fürth und Aufsteiger Türkspor Wald-Michelbach, was nicht mit Fußball zu tun hatte. Sieben Punkte umfasste der Sonderbericht des Referees, der das Kreissportgericht zum Handeln

...