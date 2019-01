Ulrich Schulze-Ganzlin ist neunfacher Hessenmeister

Bensheim.Das Beste kam für Schwimmer Ulrich Schulze-Ganzlin von der SSG Bensheim fast zum Schluss des Jahres 2018: Bei den Hessenmeisterschaften der Masters (Altersklassen) holte er fünf Titel in seiner Ak 60 – von den 50-Meter-Strecken Freistil und Schmetterling bis hin zu den 400 Meter Freistil. Hinzu kam ein zweiter Platz über 100 Meter Schmetterling.

Es waren nicht die ersten Hessenmeisterschaften des 60-Jährigen und auch nicht die ersten Titel im vergangenen Jahr. Bereits bei den Titelkämpfen im Freien im Juni landete er dreimal ganz oben auf dem Siegertreppchen. Und auch auf den langen Strecken setzte er seine Medaillensammlung fort: Über 2,5 Kilometer Freiwasserschwimmen wurde er in 38:41,30 Minuten auf dem See in Großkrotzenburg Hessenmeister, bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Heddesheim wurde er Zweiter über 2,5 Kilometer Freistil (eine gute Minute schneller als bei den Hessenmeisterschaften) und Dritter über fünf Kilometer Freistil.

Vor seiner Zeit bei der DJK-SSG Bensheim war Ulrich Schulze-Ganzlin in Bad Soden aktiver Schwimmer und auch Wasserballer. Berufsbedingt kam er als Entwicklungsingenieur im Bereich Röntgengeräte zu Siemens Dentaltechnik (jetzt Dentsply Sirona) nach Bensheim und verlegte seinen Wohnort nach Lorsch.

Neben den beruflichen und sportlichen Tätigkeiten engagiert er sich auch in der Lorscher Kommunalpolitik, er ist Stadtverordneter für die SPD-Fraktion sowie Mitglied im Bau- und Umweltausschuss.

Außer dem Schwimmen ist Ulrich Schulze-Ganzlin begeisterter Radfahrer. Er fährt täglich mit dem Rad zur Arbeit und er macht gerne Ausflüge zum Triathlon auf der Kurzdistanz, zum Beispiel beim traditionellen Breitensport-Wettkampf in seiner neuen Heimat in Lorsch, wo er mit seiner Ehefrau wohnt, während die drei erwachsenen Kinder inzwischen ihre eigenen Wege gehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.01.2019