Umbruch bei der SG Wald-Michelbach

Wald-Michelbach.Wenn in den vergangenen Jahren nach den Favoriten für die Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga gefragt wurde, war die SG Wald-Michelbach jedes Mal unter den Kandidaten. In der vergangenen Runde konnten die Überwälder trotz namhafter Neuzugängen die Erwartungen nicht erfüllen, als der Saisonabbruch kam, rangierten sie schon etwas abgeschlagen auf Platz sechs. Zum Verletzungspech kamen interne Probleme und ein „Riss in der Mannschaft. Das sieht man auch an den zahlreichen Abgängen“, sagt Spieler und Funktionär Dimitri Loenko.

Gleich zehn Spieler haben sich in Wald-Michelbach abgemeldet. Dazu kommt, dass mit Moritz Baum und Alexander Rebscher zwei weitere Stammkräfte pausieren wollen. Außerdem kam es zu „Ungereimtheiten“ und zur Trennung von Trainer Marco Flick. Immerhin gelang mit der Verpflichtung von Sebastian Haag als neuen Trainer ein Coup.

Die Pause nutzte die SG für vielversprechende Neuzugänge. Schon in der Winterpause war David Schmidt vom Verbandsligisten SG Unter-Abtsteinach gekommen. David Schmitt kehrte vom TSV Aschbach zur SG zurück. Dritter im Bunde ist Leo Trautmann vom TSV Gras-Ellenbach. Und schließlich rücken mit Jesr Nerabi und Armin Bender zwei talentierte A-Jugendliche schon ein Jahr früher zu den Aktiven auf. jün

