Unbedingter Siegeswille

Bensheim.Die weibliche Handball-B-Jugend der HSG Bensheim/ Auerbach steht in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft (DM) unter den besten Acht. Das Team von Trainerin Ilka Fickinger gewann auch das Achtelfinal-Rückspiel gegen den VfL Bad Schwartau – und zwar vor 170 Zuschauern in der Weststadthalle mit 23:21 (12:10), nachdem es bereits das Hinspiel zwei Wochen zuvor in Ostholstein mit 21:19 für

...