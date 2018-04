Anzeige

Bergstraße.Günter Bausewein und fast sein komplettes Vorstandsteam werden sich beim 28. Sportkreistag am Samstag (28.) um 10 Uhr im Bürgerhaus in Bürstadt zur Wiederwahl stellen. Der Fürther ist seit neun Jahren Vorsitzender der Dachorganisation des Bergsträßer Sports. Es soll die letzte Amtsperiode werden. „In drei Jahren habe ich 50 Jahre Ehrenamt auf dem Buckel. Da ist es an der Zeit, Jüngeren Platz zu machen“, sagt Bausewein, der demnächst 70 wird.

2021 feiert der Sportkreis sein 75-jähriges Bestehen. Bausewein sieht es als eine der Hauptaufgaben an, die Herausforderungen wie Integration, Einbindung von Flüchtlingen, Inklusion sowie Schule und Sport zu bewältigen. Hinzu kommen Themen eher bürokratischer Natur hinzu. Bausewein nennt exemplarisch die Europäisches Datenschutz-Grundverordnung: „Ob wir dies alles noch ehrenamtlich bewältigen können, wage ich zu bezweifeln.“ Denn die Bereitschaft zum Ehrenamt nehme rasant ab, „und wir können es nicht stoppen. Ein geeignetes Konzept hierzu gibt es zur Zeit nicht.“

Der Sportkreis hat die Zeichen der Zeit erkannt und sich einer Situationsanalyse unterzogen, um mittel- und langfristig gerüstet zu sein. So soll personelle aufgestockt werden; einige Referenten und ein Datenschutzbeauftragter gesucht. kar/ü