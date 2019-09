Unentschieden reicht SC Rodau

Bergstraße.Der SC Rodau hat die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B verteidigt. Das 2:2-Unentschieden im Topspiel gegen den TSV Weiher reichte dem Sportclub, um die Konkurrenz auf Distanz zu halten. Nach sieben Siegen in Folge bedeutet das Remis den ersten Punktverlust für Rodau in dieser Saison. „Damit können wir heute gut leben“, sagte Edmund Becker.

Der SCR-Pressewart berichtete von einem Spitzenspiel, das die Ansprüche erfüllte und mit einer leistungsgerechten Punkteteilung endete. Die Gastgeber legten durch einen 25-Meterschuss von Elvenkemper (12.) und einen Abstauber von Mitsch (15.) ein 2:0 vor. Weiher konterte durch einen Freistoß von Helfrich, der von der SC-Mauer abgefälscht wurde, zum 2:1 (28.) und kam nach dem Seitenwechsel durch Krastel zum 2:2 (54.). eh/p

TSV Hambach – Türkspor Wald-Michelbach 10:1. Nach einer halben Stunde sah es nicht nach dem höchsten Hambacher Saisonsieg aus. Türkspor machte den Gastgebern das Leben schwer und ging früh h in Führung (Keskin/8.). Aber je länger die Partie dauerte, desto mehr bauten die Gäste ab, während der TSV die Lust am Fußballspielen entdeckte. Viermal Reisert (14., 46., 77., 90.) sowie Minges (32., 87.), Nico Fetsch (60., 82.) und Robin Wolff (70., (84.) trafen für Hambach. kar/ü

SV Kirschhausen – FSV Rimbach 6:2. In den ersten 20 Minuten war das Spiel noch ausgeglichen, wobei die Gäste in den entscheidenden Situationen Pech hatten. Nach der Pause hatte Rimbach mit einer schwachen Leistung aber nichts mehr entgegenzusetzen, „denn wir haben unsere Schussstärke ausgespielt und schnell nach vorne gespielt“, lobte Kirschhausens Abteilungsleiter Stefan Koob. – Tore: 1:0 Horschler (13.), 2:0 Helfert (21.), 3:0 Kumru (51.), 4:0 Helfert (58.), 5:0 Biereder (62.), 6:0 Schäfer (64.), 6:1 Amin (69.), 6:2 Keil (84.). hei/ü

