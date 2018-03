Anzeige

Reichenbach.Obwohl wieder mit dem für sie ungeliebten Plastikball gespielt wurde, setzten sich die Tischtennisspieler des TSV Reichenbach beim ebenfalls um den Bezirksklassen-Verbleib kämpfenden TV Bürstadt II mit 9:2 durch. Diese Ballvariante wird übrigens nicht – wie in der Vorwoche irrtümlich vermeldet – ab der Saison 2018/19, sondern erst ab dem 1. Juli 2019 pflichtgemäß in allen Ligen eingeführt.

Schnell setzten sich die Reichenbacher im Ried nach drei gewonnenen Doppeln sowie einem Einzelsieg von Küfner auf 4:0 ab. Die geschockten Bürstadter schüttelten sich aber nur kurz und verkürzten mit knappen Fünfsatz-Erfolgen gegen Bitsch und Mandel auf 2:4. Die gut aufspielenden Gäste ließen sich nicht beirren und sorgten mit fünf Siegen in Folge alsbald für den Endstand. Mit 17:17 Punkten rangiert der TSV nun im gesicherten Tabellenmittelfeld. Dennoch wird es für die älteren Spieler wie Bitsch, Mink und Mandel nicht mehr so einfach, sich an den neuen Plastikball zu gewöhnen, denn Rotation und starker Unterschnitt gehen stark verloren. – TSV-Punkte: Küfner/Mandel, Bitsch/Mink, Klinger/Peter; Küfner (2), Bitsch, Mink, Klinger, Peter. red