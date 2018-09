Ungleiches Derby bei der SG Gronau

Bergstraße.Bereits am heutigen Donnerstag kommt es in der Fußball-Kreisliga C zu zwei Begegnungen. Nachgeholt werden soll ab 19.30 Uhr die Partie zwischen der SG Gronau (8. Platz/9 Punkte) und Italia Bensheim (3./12). Zur gleichen Zeit tritt der SSV Reichenbach II (4./11) in einer vorgezogenen Partie beim TSV Gras-Ellenbach (2./13) an.

„Für mich ist der FC Italia der klare Favorit – alleine schon von der Tabellensituation her. Auf uns wartet da eine ganz schwere Aufgabe, doch wir werden uns mit aller Macht dagegenstemmen“, umschreibt Mario Pabst die Ausgangslage. „Personell gehen wir derzeit auf dem Zahnfleisch“, muss der Gronauer Trainer eingestehen. So werden heute verletzungsbedingt Julius Schäfer, Sebastian Merck und und René Pietruschka sowie Tobias Schmitt, Marco Bayer und Thomas Bayer aus beruflichen Gründen fehlen.

„Das wird ganz schwer für uns. Mir fehlen einige wichtige Spieler, so dass ich auf Akteure aus dem Reserve-Team zurückgreifen muss“, hat auch Italia-Trainer Savo Maksimovic Grund zur Klage: „Ich schätze diesen Gegner genauso stark wie meine Mannschaft ein. Wer das erste Tor schießt, der gewinnt vielleicht.“ Ersetzen muss der FC Italia Nils Thobe, Abdelkarim Fahmmari (beide Urlaub) und Slavi Simionov Peykovski (beruflich verhindert).

Hohe Hürde für SSV-Reserve

„Dieses Spiel wird nicht einfach für unsere Mannschaft werden, da unser nächster Gegner bisher ebenfalls eine gute Rolle gespielt hat“, weiß Reichenbachs Abteilungsleiter Peter Gehrisch um die hohe Hürde in Gras-Ellenbach: „Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir mehr als zufrieden. Unser Team zeichnet insbesondere aus, dass jeder für jeden kämpft. Wir hatten sicherlich auch das nötige Glück und Siege eingefahren, mit denen man nicht unbedingt rechnen konnte.“ SSV-Trainer Mark Heisinger kann heute auf die zuletzt bewährte Truppe zurückgreifen, muss nur auf Raffael Rössler (Meister-Lehrgang) und Thorsten Bitsch (Fersenverletzung) verzichten. rs

