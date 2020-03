Unklar, ob Saison im Mai beginnt

Bergstraße.Mitten in der Vorbereitungsphase auf die Freiluftsaison 2020 hat auch der Hessische Tennisverband (HTV) die Konsequenzen aus der Corona-19-Pandemie gezogen. Bis einschließlich 24. April hat der Verband nahezu alle seine Veranstaltungen abgesagt (wir haben kurz berichtet). Dazu gehören auch Sichtungsmaßnahmen sowie Aus- und Fortbildungen. Alleine das Kadertraining im Schulungs- und Leistungszentrum auf der Offenbacher Rosenhöhe wird fortgesetzt.

In einem Schreiben an alle Vereine erklärt Verbandspräsident Kai Burkhardt: „Uns fällt diese Entscheidung nicht leicht, weil in diesem Zeitraum wichtige Veranstaltungen zur Planung der Saison 2020 anstehen. Wir möchten aber niemanden … in irgendeiner Form in Gefahr bringen. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz hat für uns oberste Priorität.“

Auch in Südhessen fallen damit zahlreiche Ranglisten- und LK-Turniere dem Coronavirus zum Opfer und wurden in großen Teilen bereits abgesagt. Noch unklar ist, ob der in der ersten Mai-Woche geplante Start der diesjährigen Team-Tennis-Wettbewerbe ebenfalls betroffen sein könnte. „Wir werden über unsere bekannten Kommunikationskanäle über den weiteren Fortgang im HTV und die weitere Planung berichten“, heißt es in dem Informationsschreiben weiter. robo

Info: Ausführliche Informationen veröffentlicht der HTV auch auf seiner Internet-Homepage: htv-tennis.de

