Bergstraße.Chancenlos war der VfR Fehlheim II im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga bei der SG Unter-Abtsteinach II, das mit einem deutlichen 4:0-Erfolg der Platzherren endete. Die sicherten sich dadurch frühzeitig die Meisterschaft und schafften so den direkten Durchmarsch in die A-Liga. Unter-Abtsteinach machte von Anfang an deutlich, dass sie an diesem Tag die Meisterschaft perfekt machen wollten, und dies gelang dann auch souverän. - Tore: 1:0 Ragusa (5.), 2:0 Bradt (11.), 3:0 Ragusa (38.), 4:0 Sartoretti (83.). nico/p

TG Trösel – SC Rodau 2:2. Ein leistungsgerechtes Unentschieden in einem Spiel, in dem beide Teams zu gefallen wussten und sich auf Augenhöhe begegneten. Trösel erwischte den besseren Start und ging durch Zink früh in Führung.

Schuch (17.) und Mitsch (52.) sorgten zwischenzeitlich für eine Rodauer Führung, die Schmitt nach einer guten Stunde ausgleichen konnte. Zwar wollten beide Teams in der Schlussphase noch den Siegtreffer setzen, zwingende Chancen boten sich aber keine mehr. - Tore: 1:0 Zink (6.), 1:1 Schuch (17.), 1:2 Mitsch (52.), 2:2 Schmitt (63.). nico/p