Urlaubsstimmung beim Beach-Soccer

Bickenbach.Sommer, Sonne und Fußballvergnügen – und die Lastwagen haben wieder den herrlichen weißen Sand auf den Bickenbacher Waldsportplatz gebracht, denn ab heute Abend (28.) bis zum Sonntag (30.) finden die traditionellen „Beach-Soccer-Tage“ der SKG statt.

Das etwa 2000 Quadratmeter große Sand-Areal umschließt nicht nur das mit Banden umgebene Spielfeld, sondern auch die beiden Sitztribünen sowie den gesamten Vergnügungsbereich, wo sich die Zuschauer und Spieler wie im Urlaub fühlen und das sportliche Spektakel hautnah miterleben können.

Heute um 16 Uhr gestalten die Bambini (G-Junioren) den Auftakt. Anschließend sind die AH-Mannschaften dran. Am Samstag spielen die F-, B-und C-Junioren, ehe am Abend die Aktiven unter Flutlicht ihren „Beach-Champion“ ermitteln. Am Sonntag beenden die D- und E-Junioren den Turnierreigen, bei dem knapp 70 Mannschaften am Ball sein werden. Teilnehmer aus dem Kreis Bergstraße sind u.a. TSV Auerbach, SV Zwingenberg, SC Rodau, St. Heppenheim, SG Gronau und FC 07 Bensheim. Der Eintritt ist frei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.06.2019