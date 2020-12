Uwe Hurych ist Kandidat für „Trainer des Jahres“

Fürth.Uwe Hurych steht in den Startlöchern, um Nachfolger von Adi Hütter, zu werden. Der Bundesliga-Coach von Eintracht Frankfurt war zu „Hessens Trainer des Jahres 2019“ gekürt worden, Hurych (KSV Fürth) findet seinen Namen auf der Kandidatenliste des Landessportbundes Hessen für die Wahl in diesem Jahr. Er trainiert seit zwölf Jahren seinen Sohn Kai, eines der größten deutschen Talente im Hammerwurf.

Überrascht, auf der Liste der Nominierten zu stehen? „Ja“, sagt Uwe Hurych, „damit hatte ich gar nicht gerechnet.“ Kai Hurych ist im Hammerwurf die deutsche Nummer eins der Altersklasse U18, galt als Favorit bei der U18-Europameisterschaft in Italien, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde.

Weil Papa Uwe selbst erfolgreicher Rasenkraftsportler (und Bobfahrer) war, machte der Filius als Achtjähriger erste Bekanntschaft mit der ungewöhnlichen Sportart. Seitdem ist Uwe Hurych Trainer und Betreuer in einer Person. Maßgeblich unterstützt wurde der 56-Jährige, im Hauptberuf Abteilungsleiter eines Weinheimer Lebensmittel-Konzerns, bis Februar 2020 von Routinier Lothar Pfeifer (TV Heppenheim).

Derzeit kommen Vater und Sohn auf fünf Trainingseinheiten pro Woche, wobei die neue Wurfanlage und der Kraftraum in Fürth beste Bedingungen bieten. Das reicht. Einheiten mit einem externen Trainer wären mit einem Ortswechsel verbunden und „momentan kontraproduktiv“.

Lohn der jahrelangen Mühen: Im Rasenkraftsport (Gewichtwurf, Hammerwurf, Steinstoßen) gewann Kai Hurych so ziemlich alles, was es zu gewinnen gibt, wobei insbesondere sein Talent mit dem Hammer – die einzige leichtathletische Disziplin beim Rasenkraftsport – hervorstach. Seine 77,34 Meter waren in diesem Jahr die zweitbeste Weite weltweit in der Altersklasse U18.

Während der Sohn in Bewegung ist, hat Vater Uwe seine aktive Karriere beendet. „Beruf und das Training mit Kai lassen weder Rasenkraftsport noch Bobfahren aktiv zu“, sagt er ohne Wehmut. „Ich hatte tolle aktive Jahre über mehrere Jahrzehnte, jetzt sind Jüngere dran.“ Die Sieger der hessischen Sportlerwahl in den fünf Kategorien sind 2019 bei der Olympischen Ballnacht in Wiesbaden ausgezeichnet worden. Auf dieses Vergnügen muss Hurych, so er gewinnt, verzichten. Die Ballnacht 2020 ist längst abgesagt. Um den Titel und das Preisgeld von 1000 Euro in der Kategorie Trainer bewerben sich neben dem Fürther noch Rolf Hollmann (Rudern/Frankfurter LG Germania) und Tim Restle (Bob/TuS Et. Wiesbaden). kar/ü

