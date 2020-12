Verband berät Vereine online

Frankfurt.Der Hessische Fußball-Verband (HFV) bietet in der Corona-Krise digitale Sprechstunden an. Mit den Informations- und Beratungsangeboten will der Verband seinen Mitgliedern unterstützend zur Seite stehen. Ziel sei es, Herausforderungen, die die Vereine und ihre Vertreter bewegen, zu besprechen und Fragen zu beantworten. Den Anfang macht ein Online-Seminar mit Informationen über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten mit dem Schwerpunkt „November-Hilfen“ am Mittwoch, 9. Dezember, um 18 Uhr. Zwei Tage später steht HFV-Präsident Stefan Reuß am Freitag, 11. Dezember (18 bis 20 Uhr), in einer Online-Schaltung live zur Verfügung. Sein Thema lautet: „Herausforderungen der Corona-Pandemie: Was wünschen Sie sich vom HFV-Präsidenten?“ Für die Veranstaltungen sind Anmeldungen erforderlich, die Teilnehmer erhalten dann einen Zugangslink. dpa

