Verbandsliga-Teams mit Schwächen

Bensheim.Die erste Badminton-Mannschaft des TV Bensheim ließ am Verbandsliga-Doppelspieltag dem starken Auftritt beim 6:2 gegen die SG Groß-Zimmern/Dieburg II eine enttäuschende Leistung beim unglücklichen 4:4 beim Vorletzten BV Darmstadt II folgen.

Gegen Groß-Zimmern gewannen die TVB-Doppel Schröder/Heinrich und Schmitzer/Thöne deutlich in zwei Sätzen, Stefanie Schmidt/Constanze Ernst verloren in zwei Sätzen jeweils 18:21. Bei den Herreneinzeln dominierte vor allem Alexander Heinrich seinen Gegner mit 21:8 und 21:11, auch Marvin Schröder gewann in zwei Sätzen. Die weiteren Punkte holten Stefanie Schmidt und Marcel Thöne/Constanze Ernst.

In Darmstadt sah zunächst alles danach aus, als könne der TVB seinen Hinspielsieg wiederholen. Schröder/Heinrich gewannen das erste Doppel im dritten Satz, in dem sich Schmidt/Ernst im Damendoppel nach 6:11-Rückstand zurückkämpften und mit dem vierten Matchball das 25:23 machten. Deutlich siegten Schmidt im Dameneinzel und Thöne/Ernst im gemischten Doppel, doch die Herreneinzel gingen alle an die Darmstädter.

Ein gebrauchtes Wochenende erlebte der TV Bensheim II in der Verbandsliga. Im letzten Heimspiel setzte es ersatzgeschwächt eine 2:6-Niederlage gegen Schlusslicht Frankfurter BC II. Einzig Michael Niederle und Boris Rothermel konnten in ihren Einzeln überzeugen und gewinnen. Noch deutlicher wurde es beim 1:7 beim BV Goldbach/Laufach, wodurch man den Gegner in der Tabelle vorbeiziehen lassen musste. Hier gewann allein Punktegarant Michael Niederle sein Einzel.

Bezirksoberliga: TV Bensheim III – BV Darmstadt III 4:4. Großen Anteil am Punktgewinn gegen den ungeschlagenen Tabellenführer hatten Kathrin Flaum und Pia Vierneisel. Ihr Doppel, Kathrin Flaums Einzel und das Gemischte Doppel von Pia Vierneisel/Jörg Paulin gingen in je zwei Sätzen an den TVB. Den vierten Punkt holte Christian Scheele. Im ersten Satz unterlag er, konnte dann aber das Blatt wenden und den zweiten und dritten Satz für sich entscheiden (14:21, 22:20, 21:16). red

