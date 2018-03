Anzeige

Unter Druck gesetzt, leisteten sich die Hausherren zu viele Fehler im Spielaufbau. Als eine Viertelstunde vor Schluss der Anschlusstreffer fiel, machte der SVA auf, fing sich aber noch zwei Tore. Fehlheim zeigte, dass es nicht umsonst im oberen Tabellendrittel rangiert und sich Hoffnung auf den zweiten Platz machen kann. – Tore: 0:1 Gutjahr (11.), 1:1 Slusarz (40.), 1:2/1:3 Ruzvanovic (57./67.), 1:4 Rettig (70.), 2:4 Eichler (76.), 2:5 Reinhardt (90.), 2:6 Ipek (90.+1). tom/ü

FSV Zotzenbach – SC Rodau 4:2. Von Beginn an waren die Rodauer unterlegen. Doch eine Unachtsamkeit in der FSV-Abwehr sowie einen Foulelfmeter nutzten sie zum zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Schlussphase zogen aber die Zotzenbacher wieder die Zügel an. Spielertrainer Christian Zeiß mit einem sehenswerten Kopfball und Wecht mit seinem zweiten Treffer brachten die Punkte für den FSV unter Dach und Fach. – Tore: 1:0 Vollrath (17.), 2:0 Wecht (42., Foulelfmeter), 2:1, 2:2 Richter (45., 69., Foulelfmeter), 3:2 Zeiß (88.), 4:2 Wecht (90.+1). ki/ü

TSV Hambach – TSV Weiher 0:3. Den letzten Heimsieg hatte Hambach am 15. Oktober gegen Affolterbach eingefahren, gestern sollte Erfolg Nummer sechs in dieser Saison her. Dass es die erste Niederlage auf eigenem Platz wurde, wurmte Spielausschussmitglied Reinhard Wolff doch etwas: „Bitter. Wir kriegen die Ergebnisse momentan nicht hin, obwohl wir nicht schlecht gespielt haben. Auf den Relegationsplatz brauchen wir nicht mehr zu schauen. Weihers Sieg war verdient.“ – Tore: 0:1 Majewski (67.), 0.2 Barth (68.), 0:3 Merkel (84.). kar/ü

