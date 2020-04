Vereinstreue auch ohne Sportangebot

Bergstraße.Die Corona-Pandemie macht es möglich: Das Vereinsleben ist zum Erliegen gekommen. Sporttreiben mit Gleichgesinnten und die damit verbundenen sozialen Kontakte liegen auf Eis. Doch obwohl die Mitglieder nun schon seit Wochen und wohl noch für eine längere Zeit das Angebot ihres Clubs nicht wahrnehmen können, zeigen sie sich solidarisch und kehren diesen nicht mit Kündigungen oder Freistellungen den Rücken zu, wie die BA-Umfrage unter großen Mehrspartenvereinen im Verbreitungsgebiet zeigt.

„Wir sind auf die Solidarität der Mitglieder angewiesen, müssen aber auch Ideenreichtum entwickeln und zum Beispiel durch Online-Angebote durch die Trainer auf diese zugehen – ihnen zeigen, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten für sie da sind“, umschreibt Geschäftsführerin Gabriele Schemel nicht nur die Situation bei „ihrer“ SSG Bensheim. Dieser gehören knapp 3000 Sportbegeisterte in 16 Abteilungen an. „Bislang gab es sechs Fälle, in der um Stilllegung der Mitgliedschaft gebeten wurde, wohl aufgrund der Corona-Krise“, bilanziert Schemel, die ansonsten von einer normalen Anzahl von Kündigungen im üblichen Rahmen der Fluktuation in einem Großverein sprach.

„Was uns fehlt, sind derzeit die Neueintritte!“ Auch mit dieser Feststellung spricht die SSG-Geschäftsführerin vielen Verantwortlichen in den Vereinen aus der Seele. Da ist es gut, dass „die meisten es einfach laufenlassen“, wie es Roland Scherer, Geschäftsstellenleiter bei der TSV Auerbach, in Bezug auf die Mitgliederverträge ausdrückt. Auch in den 14 Abteilungen seines Vereins mit rund 3600 Menschen bewegen sich die Kündigungen „im Rahmen des Üblichen; nur einmal wurde Corona als Grund angegeben“. Die Möglichkeit, auf eine passive und damit kostengünstigere Mitgliedschaftsvariante umzustellen, gibt es bei der TSV wie bei den meisten Clubs nicht.

Online-Angebote der Trainer

„Es gab erst ein, zwei Anfragen von Mitgliedern, ob wir den Beitrag während der Corona-Krise aussetzen könnten“, berichtet Anette Klüber-Meyer, Vorsitzende des TuS Zwingenberg, „aber da verweisen wir auf die Feststellung des Landessportbundes, dass Mitgliedsbeitrage ja nicht direkt mit dem Sportangebot gekoppelt sind“. Beim TuS werden rund 1200 Personen in fünf Abteilungen geführt, und die Clubchefin ist froh, dass neben ihr noch weitere Vereinstrainer mittlerweile Online-Angebote unterbreiten, „um die Mitglieder bei Laune und fit zu halten“. Klüber-Meyer kann sich vorstellen, dass es „irgendwann zunächst mit dem Kindersport als Erstes wieder mit dem Trainingsbetrieb losgeht“.

Und Kinder machen den Großteil (gut zwei Drittel) der Mitgliederzahl von 1150 beim TV Einhausen aus. „Sie werden bereits ungeduldig, wann sie endlich wieder losturnen dürfen“, so der Vereinsvorsitzende Bernd Gärtner. Doch dieser Zeitpunkt steht natürlich noch in den Sternen. Gärtner ist erfreut über die Solidarität der Vereinsfamilie, „denn zuletzt gab es erst eine Kündigung, die aber nichts mit der Corona-Pandemie zu tun hatte“.

Ungeduldige Sportler

So stellt sich auch die Situation beim TSV Reichenbach dar, wo 830 Mitglieder in elf Abteilungen geführt werden. „Es wurde nur ein Kind abgemeldet, das aber schon länger nicht mehr zu den Turnstunden gekommen war“, weiß der für die Mitgliederverwaltung zuständige Karlheinz Peter. Wie auch der Vorsitzende Steffen Lehrian verweist er darauf, dass der Club die Beiträge derzeit sehr gut gebrauchen kann, denn die Dachsanierung der vereinseigenen Turnhalle ist so gut wie abgeschlossen und muss finanziell gestemmt werden. Dennoch habe man dem Wirt der (geschlossenen) TSV-Gaststätte die Pacht ausgesetzt.

Lehrian verspürt schon eine Ungeduld bei den Fußballern und Tischtennisspielern, doch auch sie müssen weiter warten, bis die Sportanlagen irgendwann zumindest wieder für den Trainingsbetrieb freigegeben werden.

Überrascht zeigte man sich bei der Tvgg Lorsch, dass alleine in der Turnabteilung beim Lastschrifteinzug der Beiträge gleich 1500 Euro nicht abgebucht werden konnten, „so viel wie nie zuvor“, so Gerhard Arbes, einer der Clubvorsitzenden, „da müssen wir genauer nachhaken, ob dies an Einbehaltungen wegen der Corona-Krise oder an anderen Dingen wie Kontoänderungen lag“.

Ansonsten verläuft es in puncto Mitgliederverwaltung auch bei der Tvgg mit ihren knapp 2000 Menschen in vier Abteilungen ruhig, was aber auch bedeutet, dass mit dem stillgelegten Sportangebot auch keine Werbung in eigener Sache für mögliche Neumitglieder gemacht werden kann.

Wenig Kommunikation

„Es ist nicht viel los“, stellt deshalb auch Martina Bischer, als Geschäftsstellen-Mitarbeiterin hauptsächlich für die Mitgliederverwaltung beim TV Heppenheim fest: „Neue Mitglieder haben wir wie üblich zu Jahresbeginn noch im normalen Rahmen begrüßen können, doch mit der Corona-Krise tut sich auch hier nichts mehr.“ Zudem begrenzt sich die Kommunikation auf ein Minimum, was aber auch bedeutet, dass sich die knapp 1000 TVH-Mitglieder in sieben Abteilungen bislang eigentlich gar nicht informiert haben, ob ihr Beitrag derzeit ausgesetzt oder ermäßigt werden könnte. „Vielleicht kommt das noch, wenn die Zwangspause viel länger andauert, als man es sich jetzt vorstellen mag“, so Bischer.

